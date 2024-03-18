Глава ЦИК РФ заявила о рекордной явке на президентских выборах

Явка на прошедших выборах президента России стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%. Об этом сегодня сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, проголосовали более 87 миллионов человек.

«То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда», - заявила Элла Памфилова.

Отмечается, что предыдущий рекорд был в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР. Тогда явка составила 74,66%.

Элла Памфилова подчеркнула, что в государственную автоматизированную систему «Выборы» уже введено почти 94 тысячи протоколов об итогах голосования. Официально итоги выборов подведут 21 марта.

Ранее Владимир Путин отметил, что высокая явка на выборах связана с драматичными событиями, через которые проходит Россия. По его словам, граждане чувствуют свою важность в такой момент.