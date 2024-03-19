В Генпрокуратуре усомнились в смерти «крабового короля» Кана

Защита «крабового короля» с Дальнего Востока Олега Кана заявила в суде о смерти рыбопромышленника, сообщает РИА Новости. Кан является ответчиком по иску Генпрокуратуры и фигурирует в деле о заказном убийстве.

Защита бизнесмена попросила прекратить производство по делу и сослалась на сайт нотариальной палаты. Сайт выдает информацию о том, что Олег Кымхакович Кан умер 14 февраля прошлого года. Открыто наследственное дело предпринимателя.

Между тем представитель Генпрокуратуры усомнился, что Кан в самом деле умер. Он указал, что в ЗАГСе России нет информации об этом.

Кан - сахалинский рыбопромышленник. Он занимался промыслом крабов, креветки и других морепродуктов. Бизнесмен числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск.

Генпрокуратура подала иск на 358,7 млрд рублей к 31 компании и 29 физическим лицам - крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. По данным прокуроров, они задолжали бюджету сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.

В числе этих бизнесменов был Олег Кан. Сейчас он числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск.

Кана обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом, незаконном вылове, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

Одновременно Кана заочно судят как организатора убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Бизнесмена убили у ресторана «Три богатыря» тремя выстрелами. По этому делу «крабовому королю» грозит 19 лет колонии строгого режима.

Сообщалось, что Кан бежал в Южную Корею и переписал активы на депутата Сахалинской областной думы, бизнесмена Дмитрия Пашова.