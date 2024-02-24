Истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщики в небе над Купянском направлении

Экипаж сверхманевренного истребителя Су-35С сопроводил звено бомбардировщиков Су-34 при выполнении боевой задачи на Купянском направлении специальной военной операции. Кадры боевой работы летчиков истребителей Су-35С публикует Минобороны России.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбил командный пункт и живую силу ВСУ. Удары реализовывались фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

«После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», - сообщает пресс-служба оборонного ведомства России.

Летчики ВКС России готовы к выполнению боевых задач любой сложности круглые сутки.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить характеристики самолета.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.