Парламент Эстонии решил расторгнуть договор о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии сообщил о решении расторгнуть российско-эстонский договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.

«Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками», - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Уточняется, что положительно проголосовали 52 депутата из 101, решение было принято в среду 20 марта. Теперь отношения с Россией Эстония будет поддерживать «на уровне абсолютного минимума».

При этом в Таллине также допускают появление определенных трудностей для эстонских граждан, в частности, в вопросах заключения и расторжения брака с россиянами, пишет РИА Новости. По данным минюста страны, теперь документы необходимо будет переводить и заверять апостилем.

Напомним, во вторник 19 марта эстонское министерство иностранных дел также объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в связи с посягательством на суверенитет и независимость.