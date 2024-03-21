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Парламент Эстонии решил расторгнуть договор о правовой помощи с Россией

Эстония объявила, что собирается поддерживать отношения с РФ только на уровне абсолютного минимума.
Елизавета Кондрикова 2024-03-21 00:28:01
© Фото: Sonja Jordan, httpimagebroker.com, search Globallookpress

Парламент Эстонии сообщил о решении расторгнуть российско-эстонский договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.  

«Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками», - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Уточняется, что положительно проголосовали 52 депутата из 101, решение было принято в среду 20 марта. Теперь отношения с Россией Эстония будет поддерживать «на уровне абсолютного минимума».

При этом в Таллине также допускают появление определенных трудностей для эстонских граждан, в частности, в вопросах заключения и расторжения брака с россиянами, пишет РИА Новости. По данным минюста страны, теперь документы необходимо будет переводить и заверять апостилем.

Напомним, во вторник 19 марта эстонское министерство иностранных дел также объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в связи с посягательством на суверенитет и независимость.

#Россия #эстония #парламент эстонии #денонсация договора
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