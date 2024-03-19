Эстония вышлет сотрудника посольства России

В Эстонии объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Отмечается, что во вторник внешнеполитическое ведомство республики вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине.

«МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета», - цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства страны.

Ранее стало известно, что сегодня в МИД Молдавии вызвали российского посла в республике Олега Васнецова. Дипломату выразили протест из-за участков для голосования на выборах президента РФ в Приднестровье.

Кроме того, персоной нон грата был объявлен один из сотрудников российского посольства.