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Выбитые окна и двери: кадры из квартиры, пострадавшей при ЧП в Петербурге

Ранее сообщалось о повреждении балконов двух домов, пострадавших и жертв нет.
Никита Черненко 2024-03-02 10:12:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как выглядит квартира одного из жилых домов Красногвардейского района Санкт-Петербурга после произошедшего недавно ЧП.

В результатах происшествия в одной из квартир выбило окна. Пострадала также бытовая техника и мебель, помещение осыпано осколками стекла.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия в Петербурге. Губернатор сообщил о частичном повреждении остекления балконов двух домов, жителей домов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

#Санкт-Петербург #ЧП #квартира #наш эксклюзив #повреждены окна
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