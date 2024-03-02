Выбитые окна и двери: кадры из квартиры, пострадавшей при ЧП в Петербурге

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как выглядит квартира одного из жилых домов Красногвардейского района Санкт-Петербурга после произошедшего недавно ЧП.

В результатах происшествия в одной из квартир выбило окна. Пострадала также бытовая техника и мебель, помещение осыпано осколками стекла.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия в Петербурге. Губернатор сообщил о частичном повреждении остекления балконов двух домов, жителей домов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.