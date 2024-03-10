Юрист Рудакова объяснила, подешевеет ли аренда жилья при снижении ставок

Если ставка ЦБ будет снижена во второй половине 2024 года, это отразится и на рынке продаж, и на рынке аренды жилья, рассказала «Звезде» юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

Напрямую с рынком аренды недвижимости это не связано, но если будет снижаться ставка при выдаче ипотечных кредитов, возрастет спрос на куплю-продажу жилья.

«Соответственно цены на аренду тоже будут падать. Сейчас они достаточно высокие. Потому что люди не могут позволить себе купить недвижимость и потребность в аренде возросла. Вырос спрос, выросло предложение, выросли цены», - сказала Рудакова.

Если у людей улучшатся возможности для покупки жилья, на рынке будет больше предложений. Владельцы будут стараться пристроить свою недвижимость, и цены на аренду упадут, рассказала она.

При этом нельзя спрогнозировать, какими будут цены при том или развитии событий, отметила специалист. Прямой математической корреляции между ставкой Банка России и стоимостью аренды нет. На цену влияет много факторов, в том числе уровень спроса и предложения.