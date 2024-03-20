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Антонов: Россию не волнуют оценки недружественных стран по поводу выборов

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу прошедших президентских выборов.
Елизавета Кондрикова 2024-03-20 05:51:01
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Россию не волнуют оценки недружественных стран по поводу президентских выборов, и Москва не будет терпеть их нравоучения и оскорбления, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что „уколы“ сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями», - говорится в сообщении дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Он добавил, что Россия никого не учит проводить выборы и укреплять демократию, и призвал другие страны поступать так же в ее отношении. Соединенные Штаты же, по словам Антонова, и дальше будут проводить антироссийский курс и пытаться внести раскол в российском обществе, передает телеканал «360»

Ранее с комментарием о «сворованных выборах» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая отметила, что Москва ничего не крала, но и своего не отдала. Дипломат обратила внимание на манеру Запада отбирать все у всех «по праву исключительности».

#Россия #сша #МИД РФ #Вашингтон #Анатолий Антонов #посольство рф в сша #выборы в РФ
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