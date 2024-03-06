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Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
2024-03-06 06:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил России поразили украинские опорные пункты и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно», - отметил летчик Су-25.

Отмечается, что полет осуществлялся на предельно малых высотах. Все цели были успешно поражены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Самолет #Су-25 #МО РФ #Опорный пункт #СВО #краснолиманское направление
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