Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил России поразили украинские опорные пункты и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно», - отметил летчик Су-25.

Отмечается, что полет осуществлялся на предельно малых высотах. Все цели были успешно поражены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.