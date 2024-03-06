Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил России поразили украинские опорные пункты и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей.
«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно», - отметил летчик Су-25.
Отмечается, что полет осуществлялся на предельно малых высотах. Все цели были успешно поражены.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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