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Европа согласовала меры поддержки украинских аграриев еще на год

Новые правила вступят в силу сразу после истечения срока текущей приостановки 5 июня 2024 года.
Ян Брацкий 2024-03-20 05:24:01
© Фото: Lex Flores, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС до июня 2025 года. В заявлении говорится, что парламентарии оставляют за собой право на принятие любых мер, если эти поставки приведут к сбоям на внутренних рынках.

Ранее Politico писала о присоединении Парижа к польскому противостоянию с украинскими фермерами. Источники газеты подсчитали, что ограничения импорта со стороны Франции и Польши приведут к образованию финансовой дыры в €1,2 млрд в торговых доходах Киева.

Не рады украинскому зерну также в Германии и Бельгии. Киевский режим просят принять во внимание положение европейских фермеров.

#Украина #Польша #Европарламент #фермеры
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