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Премьер Украины заявил, что власти Польши не пришли на встречу на границе

Денис Шмыгаль заявил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады границы со стороны Польши.
Максим Крюков 2024-02-23 23:05:01
© Фото: Denys_Smyhal, Telegram

Польские власти проигнорировали встречу с украинскими коллегами на границе двух стран для решения транспортной блокады. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, место для проведения переговоров и «поиска компромисса» в качестве «равных партнеров и союзников» было предложено Владимиром Зеленским.

«К сожалению, встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава украинского кабмина также заявил, что последние полгода страна живет в условиях постоянной блокады, «которая ударила по экономике и возможностям лучше защищаться», границы со стороны Польши. При этом Шмыгаль отметил, что еще месяц назад польский премьер Дональд Туск говорил о том, что Варшава «является самым надежным, важнейшим союзником Украины», однако теперь Киев видит «откровенные провокации».

На прошлой неделе стало известно, что киевские власти рассматривают варианты ответных мер на блокаду поставок украинского зерна в Польшу. Среди различных предложений звучат и заградительные торговые меры для импорта польской продукции.

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