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В Кремле состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады-2024

В Малом зале Кремлевского дворца наградили победителей XV Спартакиады, а после состоялось открытие следующей.
Анастасия Бобылева 2024-03-02 01:22:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В пятницу 1 марта в 12:00 состоялось торжественное награждение победителей и призеров XV Спартакиады среди федеральных органов власти, а также открытие XVI Спартакиады. Его проводил Центральный спортивный совет государственной службы совместно с Профсоюзным спортивным клубом.

Церемония прошла в Малом зале Государственного Кремлевского дворца. Ее посетили руководители 43-х министерств и ведомств, более 1 500 победителей и призеров прошлогодней Спартакиады и почетные гости.

Награды отличившимся спортсменам вручили помощник российского президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила высокий уровень Спартакиады по зимним видам спорта в России. Она заявила, что такому размаху иностранные спортсмены даже завидуют.

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