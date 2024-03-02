В Кремле состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады-2024

В пятницу 1 марта в 12:00 состоялось торжественное награждение победителей и призеров XV Спартакиады среди федеральных органов власти, а также открытие XVI Спартакиады. Его проводил Центральный спортивный совет государственной службы совместно с Профсоюзным спортивным клубом.

Церемония прошла в Малом зале Государственного Кремлевского дворца. Ее посетили руководители 43-х министерств и ведомств, более 1 500 победителей и призеров прошлогодней Спартакиады и почетные гости.

Награды отличившимся спортсменам вручили помощник российского президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила высокий уровень Спартакиады по зимним видам спорта в России. Она заявила, что такому размаху иностранные спортсмены даже завидуют.