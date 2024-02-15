Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены завидуют размаху зимней Спартакиады

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила высокий уровень стартовавшей в стране Спартакиады по зимним видам спорта. Своим мнением легендарная лыжница поделилась с ТАСС.

«Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», - рассказала Вяльбе.

Речь идет о масштабном турнире, который проходит на Кавказе, на Урале и в Сибири на территории пяти регионов - Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского края. Вяльбе подчеркнула, что соревнования ни в чем не уступают международным турнирам.

«Однозначно наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют», - добавила Вяльбе.

Спартакиада завершится 18 февраля, на кону 107 комплектов наград.