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Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены завидуют размаху зимней Спартакиады

Руководитель Федерации лыжных гонок России подчеркнула, что Спартакиада-2024 проходит на «шикарной» трассе.
Ирина Елагина 2024-02-15 15:57:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила высокий уровень стартовавшей в стране Спартакиады по зимним видам спорта. Своим мнением легендарная лыжница поделилась с ТАСС.

«Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», - рассказала Вяльбе.

Речь идет о масштабном турнире, который проходит на Кавказе, на Урале и в Сибири на территории пяти регионов - Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского края. Вяльбе подчеркнула, что соревнования ни в чем не уступают международным турнирам.

«Однозначно наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют», - добавила Вяльбе.

Спартакиада завершится 18 февраля, на кону 107 комплектов наград.

#Спорт #в стране и мире #Лыжи #лыжные гонки #Елена Вяльбе #зимняя спартакиада
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