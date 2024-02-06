Огонь прямой наводкой: ночные кадры работы бронегруппы ВДВ под Соледаром

Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинских боевиков в опорном пункте в районе Веселого на Соледаро-Артемовском направлении. После получения боевого задания, экипаж мобильной бронегруппы под покровом темноты выдвинулся в заданный район на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.

Огонь вели из автоматической пушки прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, с расстояния не более 500 метров от противника. Операторы беспилотников корректировали направление огня и фиксировали уничтожение целей. В том числе, для этого использовали специальное тепловизионное оборудование.

«Необходимо подавить противника таким образом, чтобы при заходе наших штурмовых групп не было никого, кто готов оказать им сопротивление. Мы используем осколочно-фугасные и зажигательные снаряды», - рассказал командир бронегруппы с позывным «Диди».

После уничтожения группы боевиков, экипаж боевой машины десанта оперативно сворачивается и меняет огневую позицию, чтобы избежать возможного ответного удара со стороны националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.