Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина

Национальная ассамблея Венесуэлы, парламент страны, выразил свои поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба ассамблеи.

«Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации», - говорится в сообщении правительственного органа в аккаунте в X (бывший Twitter).

Таким образом, парламент Венесуэлы присоединился к лидеру страны Николасу Мадуро, который одним из первых поздравил российского лидера с переизбранием. Мадуро также выразил благодарность «славному» народу России, отметив приверженность граждан России демократии.

Выборы главы Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта, Владимир Путин победил с 87,28% голосов россиян. В этом году явка избирателей составила рекордные 77,44%, превысив показатели прошлых годов.