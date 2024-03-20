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Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение вертолета ВСУ на Авдеевском направлении

Вертолет был сбит пуском зенитной ракеты на расстоянии примерно семь-восемь километров от линии боевого соприкосновения.
2024-03-20 07:14:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил ударный украинский вертолет на Авдеевском направлении зоны спецоперации. Кадры работы военных «Южной» группировки войск опубликовало Минобороны России.

Целеуказание на вражеское транспортное средство расчет ЗРК получил с командного пункта. Обнаруженная многоэшелонированной системой ПВО воздушная цель двигалась со средней скоростью на высоте 500-600 метров.

Российские военнослужащие технически сопровождали вертолет ВСУ на протяжении 10 километров, и как только он вошел в зону поражения комплекса «Бук-М1», произвели пуск зенитной ракеты и уничтожили цель.

«Охотились мы за данной целью достаточно долго. Расставлены были и средства наблюдения, и средства оповещения. Комплексно в конце концов решили задачу и сумели поразить цель», - рассказал командир ЗРК «Бук-М1» с позывным Тихий.

Вертолет был сбит в небе над подконтрольной ВСУ территорией на расстоянии примерно семь-восемь километров от линии боевого соприкосновения.

Ранее корреспондент «Звезды» показывал работу ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО. «Бук» способен перехватывать вражеские объекты любых типов, видов и размеров - от малых и крупных беспилотников до крылатых и баллистических ракет. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#ВСУ #ЗРК «Бук-М1» #Авдеевское направление #зона СВО #уничтожение вертолета
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