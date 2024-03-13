Механик-водитель «Бук-М3» рассказал о превосходстве ЗРК над Patriot

Стремительный пуск - точно в цель. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», только что сбил снаряд выращенный реактивной системы залпового огня HIMARS. ЗРК сканирует небо и прикрывает нашу пехоту на Авдеевском направлении.

«С Хаймарсами вообще проблем нет. Всегда штатно, легко обнаружить, легко поразить. Также достаточно много у них БПЛА, поставляемых из-за рубежа. В основном работаем с ними. Основная цель, которая и личный состав может поражать. Наших ребят, технику, укрытия. В основном их сбиваем», - рассказал заместитель командира батареи с позывным Бык.

Выезд на новую позицию. Боевая машина словно разрезает тяжелый грунт мощными гусеницами. Маневренность и высокая проходимость. В условиях ранней весны машина незаменима.

«Отличная машина. Даст фору любому американскому производителю. Если брать в сравнении систему Patriot и "Бук-М3", то по ходовой части, "Бук-М3" на голову, а то и на две выше. А именно это база, ходовой двигатель. Кстати, 810 лошадиных сил», - рассказал механик-водитель с позывным Демон.

Свой мистический позывной, Демон получил от друзей - сослуживцев. За способность перевоплощаться из водителя, например, в оператора расчета. Когда это необходимо.

«Личный состав должен быть взаимозаменяемый. Пришлось заменять боевого товарища, пока тот находился вне зоны боевых действий. При боевой работе уничтожил один Миг украинский. И один СУ-34», - рассказал Демон.

На передовой эти ЗРК называют небесными стражами. Бук способен перехватывать вражеские объекты любых типов, видов и размеров. От малых и крупных беспилотников до крылатых и баллистических ракет.

Пульт, панели, экраны, кнопки, рычаги - в компактной кабине Бука умещается все необходимое оборудование для обнаружения и ликвидации воздушной угрозы. Комплекс способен уничтожить друг за другом сразу шесть вражеских целей. На расстоянии до 70 километров.

Комплекс «Бук» полностью автономен. Для того, чтобы засечь цель в небе, сопроводить ее и в конечном итоге расчету требуется не больше 8 секунд. Это важно. Ведь в работе системы ПВО не бывает мелочей. Дорого каждое мгновение.

ЗРК оснащен мощной радиолокационной станцией. С ее помощью расчет может засечь в небе даже стаю птиц. А автоматическая система «свой - чужой» позволяет точно определить - кто сейчас находится в воздухе. Рядом на предельно малой высоте пролетают вертолеты. Умная техника тут же фиксирует - в небе свои!

Когда «Бук-М3» поразил заданные цели и истратил боекомплект, он не покидает позицию. Расчет продолжает следить за ситуацией в небе, работая в тесной связке со своим младшим братом - комплексом «Бук-М2».

«Работаем непосредственно в проводе. "Бук-М3" выдает мне координаты. Моя пусковая установка отрабатывает. И после чего происходит поражение цели», - рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М2» с позывным Шатун.

Комплексы «Бук» группировки «Центр» патрулируют районы вдоль всей линии боевого соприкосновения. Их главная задача - окончательно очистить небо Донбасса от врага. Чтобы лишить националистов возможности сеять разрушения.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения вражеских боевых беспилотников зенитно-ракетным комплексом «Бук» на Купянском направлении. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и выпустил ракеты на уничтожение.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.