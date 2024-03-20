Пресс-служба президента ЮАР сообщила, что он поздравил Путина с победой

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации и подтвердил готовность к совместной работе на многосторонних площадках, включая ООН, G20, БРИКС и прочие.

В своем поздравлении Рамапоса заявил, что продолжит прикладывать все усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта, цитирует ТАСС пресс-службу южноафриканского лидера.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах поздравил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал российскому лидеру успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то, какое внимание Москва уделяет укреплению двусторонних отношений с ОАЭ. Главы государств обсудили объемы двусторонней торговли, ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и прочие вопросы международной повестки.