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Пресс-служба президента ЮАР сообщила, что он поздравил Путина с победой

Южноафриканский лидер подтвердил приверженность своей страны к взаимному сотрудничеству с Российской Федерацией.
Ян Брацкий 2024-03-20 23:55:01
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации и подтвердил готовность к совместной работе на многосторонних площадках, включая ООН, G20, БРИКС и прочие.

В своем поздравлении Рамапоса заявил, что продолжит прикладывать все усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта, цитирует ТАСС пресс-службу южноафриканского лидера.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах поздравил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал российскому лидеру успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то, какое внимание Москва уделяет укреплению двусторонних отношений с ОАЭ. Главы государств обсудили объемы двусторонней торговли, ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и прочие вопросы международной повестки.

#ЮАР #Россия #Выборы #Владимир Путин #Президент #Сирил Рамапоса
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