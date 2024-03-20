Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту, говорится в сообщении Кремля.

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразил Путину признательность за то внимание, которое Москва уделяет укреплению российско-эмиратских отношений. Стороны положительно оценили развитие торгово-экономического сотрудничества. Объемы двусторонней торговли в прошлом году вышли на рекордный уровень.

Главы государств обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Обе страны предпринимают усилия по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. РФ и ОАЭ намерены продолжать тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках, сообщили в Кремле.