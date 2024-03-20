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Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент России провел телефонные переговоры с Мухаммедом Аль Нахайяном.
Владимир Рубанов 2024-03-20 21:04:01
© Фото: kremlin.ru

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту, говорится в сообщении Кремля.

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразил Путину признательность за то внимание, которое Москва уделяет укреплению российско-эмиратских отношений. Стороны положительно оценили развитие торгово-экономического сотрудничества. Объемы двусторонней торговли в прошлом году вышли на рекордный уровень.

Главы государств обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Обе страны предпринимают усилия по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. РФ и ОАЭ намерены продолжать тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках, сообщили в Кремле.

#Кремль #Владимир Путин #оаэ #телефонные переговоры #Мухаммед бен Заид Аль Нахайян #президентские выборы в рф
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