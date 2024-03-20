Болельщики РФ и Сербии сыграли друг против друга накануне матча между сборными

Фестиваль болельщиков предваряет знаковую спортивную встречу. В последний раз на одном поле сборные по футболу России и Сербии встречались аж в ноябре 2020 года.

«Конечно, это важно. Для нас - это одна из подготовок. Следующая игра в Кипре. А для России это практика. Сколько уже не было, последний раз когда играли. Так что я надеюсь, что будет хороший матч», - сказал Радослав Батак, бывший футболист сборной Черногории.

Если для сербов предстоящий матч - это тренировка в рамках подготовки к Евро-2024, то для российской команды - это возвращение в большой футбол.

«Уровень игроков у них очень серьезный. Многие играют в европейских топ-лигах. Мы видели, как мы сыграли с тем же Камеруном, какой был матч по накалу. Другие эмоции, нежели мы играли с Кубой, при всем уважении к Кубе. Поэтому завтра я жду очень хороший матч. Чтобы наши показали как в официальном матче», - прокомментировал Динияр Билялетдинов, бывший футболист сборной России.

Ну а пока что стартует турнир двух национальных сборных болельщиков. Начинают встречу с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Василии Уткине. После определяют стартовые составы, а тренеры настраивают команды на игру.

На манеже Динамо теплая и дружеская атмосфера. Но спорт есть спорт. И на первых же минутах первого тайма гол в ворота Сербии отправляет бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов. Впрочем, сербские болельщики отыгрываются быстро. Но пока обогнать россиян не получается.

Турнир сегодня построен в формате мини-футбола. Два тайма по 25 минут. Чуть больше 15 минут уже прошли. И вот пока что 2-1 в пользу России. Составы сборных болельщиков сегодня обширные. 40 человек со стороны сборной России, 25 человек - со стороны сборной Сербии. И темп сменяемости на поле очень высокий, ну и высок сам темп игры.

Во втором тайме Сербия поначалу берет верх над командой российских болельщиков, показывает большую напористость. Но все же к финалу игры удается сравнять счет, и как итог - ничья. 4-4. Бывшие звезды отечественного футбола убеждены, развиваться спортсменам национальной футбольной сборной в существующих условиях крайне трудно. И в том числе такие дружеские встречи неплохая поддержка.

«Надо правде смотреть в глаза. Тяжело развиваться, когда ты играешь только в контрольные матчи. И то не всегда с сильными соперниками. И не знаешь, для чего ты их играешь. Да, для болельщиков. Мы хотим эти матчи видеть, мы хотим видеть нашу сборную. Но игрокам очень тяжело, потому что они не понимают, когда они будут играть на европейской арене», - признал Игорь Семшов, бывший футболист сборной России.

Интерес у любителей футбола, действительно, колоссальный. Товарищеский матч Россия - Сербия пройдет на стадионе Динамо. Билеты уже все раскуплены, сообщают в Российском футбольном союзе. Спортивные эксперты дают свои прогнозы на предстоящий товарищеский матч.

«Я думаю, что в плане самоотдачи никаких вопросов к сборной не будет по этому матчу. В плане качества игры тут возможны варианты. У сербов очень квалифицированная команда, со звездами европейской и мировой величины. Поэтому соперник очень непростой. Если не проиграем - это будет очень хороший результат», - рассказал Константин Генич, российский футбольный журналист и комментатор.

Как пройдет товарищеский матч сборных по футболу России и Сербии мы скоро узнаем. Следить за игрой можно 21 марта с 20 часов.