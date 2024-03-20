Электроснабжение в Курске восстановлено после обстрела ВСУ

Ремонтники полностью восстановили электроснабжение в Курске, частично прерванное из-за обстрела со стороны украинских националистов.

«Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность», - написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что в центре города и на его окраинах найдены обломки украинской ракеты С-200, сбитой системами ПВО, пишет Life.

Напомним, минувшим вечером на территории Курской области была объявлена воздушная тревога, горожан призвали спуститься в укрытия. О ракетной атаке также оповестили жителей Белгородской области.