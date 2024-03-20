МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Электроснабжение в Курске восстановлено после обстрела ВСУ

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили над Курском украинскую ракету С-200.
Ян Брацкий 2024-03-20 02:15:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Ремонтники полностью восстановили электроснабжение в Курске, частично прерванное из-за обстрела со стороны украинских националистов.

«Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность», - написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что в центре города и на его окраинах найдены обломки украинской ракеты С-200, сбитой системами ПВО, пишет Life.

Напомним, минувшим вечером на территории Курской области была объявлена воздушная тревога, горожан призвали спуститься в укрытия. О ракетной атаке также оповестили жителей Белгородской области.

#пво #Курск #С-200 #Электричество #Старовойт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 