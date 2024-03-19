В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность

Сирены о ракетной опасности звучат в Курской и Белгородской областях.

«Курская область: ракетная опасность!» - написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он попросил граждан принять необходимые меры безопасности: в домах укрыться в коридоре или ванной, на улице - зайти в помещение или найти укрытие. Позже он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны.



О сигналах ракетной опасности горожан предупредил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На видео опубликованы кадры из Белгорода, на которых слышна работа системы оповещения населения.