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В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано найти укрытие или зайти в здание.
Ирина Егорова 2024-03-19 22:44:01
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сирены о ракетной опасности звучат в Курской и Белгородской областях.

«Курская область: ракетная опасность!» - написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он попросил граждан принять необходимые меры безопасности: в домах укрыться в коридоре или ванной, на улице - зайти в помещение или найти укрытие. Позже он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. 

О сигналах ракетной опасности горожан предупредил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На видео опубликованы кадры из Белгорода, на которых слышна работа системы оповещения населения.

#Курская область #сирена #белгород #Вячеслав Гладков #сигнал #роман старовойт #система оповещения #ракетная опасность
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