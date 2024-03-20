В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

С 28 марта в России отменяется мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы. Постановление принято 20 марта.

«В ФАС России поступает большое количество жалоб от малых и средних предприятий и потребителей на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», - говорится в сообщении.

Отмена моратория позволит защитить права и интересы малого и среднего бизнеса и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.



Напомним, запрет на осуществление государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области информационных технологий был принят в 2022 году.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании освобождаются от налоговых проверок до 3 марта 2025 года. Также правительство разрешило IT-компаниям в РФ не платить налога на прибыль в течение трех лет. А сотрудники отечественных IT-компаний РФ смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.