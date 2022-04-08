ФНС на три года приостановит проверки российских IT-компаний

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Об этом Минцифры со ссылкой на ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«ФНС подготовила разъяснения по вопросу освобождения IT-компаний от плановых проверок. Проверки приостанавливаются на три года», - сказано в сообщении.

В ФНС также подчеркнули, что, если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением, то налоговая будет иметь право довести ее до конца. Если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управление должно будет отправить запрос в межрегиональный ФНС.

«Минцифры также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок IT-компаний», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФНС сократила сроки регистрации компаний и статуса индивидуального предпринимателя. С 5 апреля через специальный электронный сервис это можно сделать за один рабочий день. В ведомстве уточнили, что юрлицо в форме ООО за этот срок можно зарегистрировать при условии, что используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО.