Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа позвонил Путину и поздравил его с победой в президентских выборах. Он пожелал вновь избранному президенту России новых успехов в государственной деятельности на благо народа.

Также собеседники подтвердили обоюдный настрой по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах – от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее Путина поздравил его турецкий коллега Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, президент Боливии, Мадуро, правительство Кубы и другие лидеры стран.

Выборы главы Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта, Владимир Путин победил с 87,28% голосов россиян. За рубежом он набрал 72,3% голосов.