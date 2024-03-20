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Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с победой на выборах

В ходе разговора лидеры подтвердили обоюдный настрой по углублению российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах – от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности.
Ирина Егорова 2024-03-20 20:20:01
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа позвонил Путину и поздравил его с победой в президентских выборах. Он пожелал вновь избранному президенту России новых успехов в государственной деятельности на благо народа.

Также собеседники подтвердили обоюдный настрой по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах – от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее Путина поздравил его турецкий коллега Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, президент Боливии, Мадуро, правительство Кубы и другие лидеры стран.

Выборы главы Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта, Владимир Путин победил с 87,28% голосов россиян. За рубежом он набрал 72,3% голосов.

#Победа #Путин #Выборы #голосование #Президент #переизбрание #Король Бахрейна #поздравение
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