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Спасатели пробурят скважину на месте обвала в руднике «Пионер»

Скважина диаметром 10 см позволит подать воздух и опустить видеокамеру, чтобы увидеть обстановку внутри.
Мария Герман 2024-03-20 06:48:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К руднику «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где два дня назад произошло обрушение горных пород, привезли буровую установку, с ее помощью специалисты сделают скважину диаметром около 10 сантиметров. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Углубление позволит подать воздух и опустить видеокамеру, чтобы увидеть обстановку внутри. Возможно, удастся установить с застрявшими шахтерами телефонную связь.

По словам губернатора региона Василия Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы (смесь твердых частиц и жидкости). Он добавил, что связь с 13 горняками по-прежнему отсутствует. Кроме того, в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды.

Ранее Орлов сообщил, что на месте происшествия работают более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса. Губернатор отметил, что работа продвигается достаточно медленно, поскольку она осложняется наличием больших камней, которые приходится вывозит ручным способом. 

#Амурская область #спасатели #наш эксклюзив #Обвал #бурение #скважина #рудник пионер
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