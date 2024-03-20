Спасатели пробурят скважину на месте обвала в руднике «Пионер»

К руднику «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где два дня назад произошло обрушение горных пород, привезли буровую установку, с ее помощью специалисты сделают скважину диаметром около 10 сантиметров. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Углубление позволит подать воздух и опустить видеокамеру, чтобы увидеть обстановку внутри. Возможно, удастся установить с застрявшими шахтерами телефонную связь.

По словам губернатора региона Василия Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы (смесь твердых частиц и жидкости). Он добавил, что связь с 13 горняками по-прежнему отсутствует. Кроме того, в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды.

Ранее Орлов сообщил, что на месте происшествия работают более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса. Губернатор отметил, что работа продвигается достаточно медленно, поскольку она осложняется наличием больших камней, которые приходится вывозит ручным способом.