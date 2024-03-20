Плющенко заявил, что российский спорт не победить «фуфлыжными санкциями»

Россия должна добиться того, чтобы на Олимпиаде звучал российский гимн, заявил «Звезде» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Самое главное, что я хочу донести до спортсменов и чиновников, - спортсмены должны поехать на Олимпиаду, даже под нейтральным статусом. И мы должны показать своими результатами, что мы выше этих всех санкций и выше всего этого негатива. А вот если мы не поедем и сдадимся и покажем, что мы слабые, что нам санкции включили, это будет неправильно. Нам надо ехать, трудиться и работать», - сказал спортсмен.

Плющенко считает, что россияне победят все санкции и ограничения, если сплотятся, «как сейчас сплотились на выборах, на голосовании за нашего лидера, если мы опять будем сплоченно идти до конца».

Выступать без своих гимна и флага на Играх в Париже больно и горько, сказал он. Накануне МОК также не допустил атлетов из РФ и Белоруссии до участия в церемонии открытия Олимпиады 2024 года.

«Справимся мы без открытия. И без закрытия справимся. Есть мечта у спортсменов, которые всю жизнь идут к этой Олимпиаде. Поставить им крест на этом - мне кажется, это неправильно», - сказал Плющенко.

По его словам, нужно дать возможность поехать на Игры тем спортсменам, кто хочет. И государству надо профинансировать эти поездки, чтобы они были безопасными и «чтобы это было грамотно сделано».

Бойкотировать Игры неправильно, считает Плющенко.

«Вот отстоять, чтобы наши юристы, чтобы наши чиновники отстаивали, спортивные функционеры отстаивали наших спортсменов - это да, вот это надо. Чтобы наконец-то начали уважать и чтобы понимали, что просто так, какими-то фуфлыжными санкциями нас не победить», - сказал спортсмен.

Пока на Олимпийские игры в Париже отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами и семь белорусов. Они получат возможность выступать в нейтральном качестве только в одиночных дисциплинах и без символики страны. Для победителей будут включать специально написанную музыку без слов.