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Плющенко заявил, что российский спорт не победить «фуфлыжными санкциями»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что россияне победят все санкции и ограничения, если сплотятся.
Владимир Рубанов 2024-03-20 17:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия должна добиться того, чтобы на Олимпиаде звучал российский гимн, заявил «Звезде» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Самое главное, что я хочу донести до спортсменов и чиновников, - спортсмены должны поехать на Олимпиаду, даже под нейтральным статусом. И мы должны показать своими результатами, что мы выше этих всех санкций и выше всего этого негатива. А вот если мы не поедем и сдадимся и покажем, что мы слабые, что нам санкции включили, это будет неправильно. Нам надо ехать, трудиться и работать», - сказал спортсмен.

Плющенко считает, что россияне победят все санкции и ограничения, если сплотятся, «как сейчас сплотились на выборах, на голосовании за нашего лидера, если мы опять будем сплоченно идти до конца».

Выступать без своих гимна и флага на Играх в Париже больно и горько, сказал он. Накануне МОК также не допустил атлетов из РФ и Белоруссии до участия в церемонии открытия Олимпиады 2024 года.

«Справимся мы без открытия. И без закрытия справимся. Есть мечта у спортсменов, которые всю жизнь идут к этой Олимпиаде. Поставить им крест на этом - мне кажется, это неправильно», - сказал Плющенко.

По его словам, нужно дать возможность поехать на Игры тем спортсменам, кто хочет. И государству надо профинансировать эти поездки, чтобы они были безопасными и «чтобы это было грамотно сделано».

Бойкотировать Игры неправильно, считает Плющенко.

«Вот отстоять, чтобы наши юристы, чтобы наши чиновники отстаивали, спортивные функционеры отстаивали наших спортсменов - это да, вот это надо. Чтобы наконец-то начали уважать и чтобы понимали, что просто так, какими-то фуфлыжными санкциями нас не победить», - сказал спортсмен.

Пока на Олимпийские игры в Париже отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами и семь белорусов. Они получат возможность выступать в нейтральном качестве только в одиночных дисциплинах и без символики страны. Для победителей будут включать специально написанную музыку без слов.

#Спорт #Франция #евгений плющенко #санкции #Париж #МОК #наш эксклюзив #Олимпиада-2024
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