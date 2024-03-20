Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский округ, есть погибшие и раненые

В результате обстрелов ВСУ в Грайвороне погибли два мирных жителя, которые в момент прилета снарядов находились на улице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, ранены два человека. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза», - написал он в своем Telegram-канале.

Также сильно пострадал социальный объект - полностью разрушен пищеблок, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Повреждения получили частные дома и два автомобиля.

Из-за обстрелов ВСУ около 9 000 детей с 22 марта вывезут из Белгородской области в другие субъекты России. Сейчас ведутся переговоры с главами соседних регионов. Школьники досрочно ушли на каникулы, а обучение в колледжах и вузах перейдет на дистанционный формат.