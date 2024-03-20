Пьяный дебош Кологривого после приставаний к официантке попал на видео

Никита Кологривый теперь актер не только театра и кино - он попал в объективы камеры видеонаблюдения в баре в Новосибирске. В ночь с 18 на 19 марта звезда российских сериалов перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, сотрудникам и посетителям лаунж-бара. Также сообщалось, что что он укусил за ногу официантку, которая не ответила ему взаимностью.

Видео из заведения публикует «Звезда». На кадрах видно, как 29-летний Никита Кологривый получил отказ от девушки, после чего начался конфликт - актер начал агрессивно реагировать на сотрудников кафе, кидаться на гостей, ронять мебель. Пьяный дебош закончился тем, что Кологривый снял футболку, продолжая эмоционально реагировать.

После ночного отдыха актера задержали утром в холле отеля, когда он спускался по лестнице. Сотрудники правоохранительных органов попросили его проехать в отдел. Предположительно, в отношении артиста могут завести дело о хулиганстве.