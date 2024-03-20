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Шойгу представил своего нового заместителя Булыгу

Андрей Булыга будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ.
2024-03-20 14:25:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня Сергей Шойгу перед началом заседания Коллегии Министерства обороны Российской Федерации представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Он назначен на должность указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Андрей Булыга будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

До назначения на новый пост Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #министр обороны #МО РФ #МТО #андрей булыга
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