Шойгу представил своего нового заместителя Булыгу

Сегодня Сергей Шойгу перед началом заседания Коллегии Министерства обороны Российской Федерации представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Он назначен на должность указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Андрей Булыга будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
До назначения на новый пост Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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