Генерал-лейтенант Булыга назначен замминистра обороны РФ по МТО

Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен на пост заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), заявили в оборонном ведомстве.

«Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», - сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ранее этот пост занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который теперь исполняет обязанности замглавы Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что до назначения на новый пост Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.