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Генерал-лейтенант Булыга назначен замминистра обороны РФ по МТО

Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Глеб Владовский 2024-03-11 19:24:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен на пост заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), заявили в оборонном ведомстве.

«Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», - сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ранее этот пост занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который теперь исполняет обязанности замглавы Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что до назначения на новый пост Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по МТО.

#в стране и мире #Минобороны РФ #МТО #Алексей Кузьменков #Булыгин
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