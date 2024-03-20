МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил, что в ВС РФ сформировали армейский корпус и Днепровскую флотилию

В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей.
2024-03-20 14:18:01
© Фото: Минобороны России

Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Также в ходе своего выступления министр рассказал об успехах наших войск в зоне спецоперации. По словам Шойгу, ВС РФ выдавливают врага с позиций и не дают закрепиться на новых рубежах. При этом с начала года украинская сторона потеряла более 71 тысячи человек в зоне спецоперации, что втрое выше показателей аналогичного периода 2023 года.

 

#армия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 