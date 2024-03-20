Шойгу заявил, что в ВС РФ сформировали армейский корпус и Днепровскую флотилию

Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Также в ходе своего выступления министр рассказал об успехах наших войск в зоне спецоперации. По словам Шойгу, ВС РФ выдавливают врага с позиций и не дают закрепиться на новых рубежах. При этом с начала года украинская сторона потеряла более 71 тысячи человек в зоне спецоперации, что втрое выше показателей аналогичного периода 2023 года.