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Шойгу: потери ВСУ в зоне СВО с начала года превысили 71 тысячу человек

Кроме того, противник потерял с начала года 11 тысяч единиц вооружения.
2024-03-20 14:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Потери украинской стороны в зоне спецоперации с начала года составили более 71 тысячи человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр перечислил уничтоженную военную технику, которую Киев получает от стран Запада в рамках военной помощи. Так, с начала года противник лишился четырех танков Abrams, пяти танков Leopard, 27 БМП Bradley, шести пусковых установок HIMARS, пяти пусковых установок ЗРК Patriot.

Комментируя обстановку в зоне спецоперации, Шойгу заявил, что в связи с большими людскими потерями в рядах украинских военных выросло число дезертиров, а на территории, находящейся под контролем украинской стороны, процветает мародерство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Сергей Шойгу #спецоперация
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