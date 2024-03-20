Над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО Vampire

Противовоздушная оборона сбила в Белгородской области 13 снарядов, выпущенных украинской стороной с помощью РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Попытку Киева атаковать российские объекты удалось пресечь сегодня в районе 11.30 по столичному времени, уточняет оборонное ведомство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.