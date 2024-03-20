Нагорный назвал позором отказ МОК от идей Пьера де Кубертена

Олимпийский чемпион 2020 года в Токио в соревнованиях по спортивной гимнастике в командном многоборье, начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный заявил, что в России уже давно разочаровались решениями Международного олимпийского комитета.

«Мы все давно уже - не только внутри нашей страны, но и по всему миру - разочаровались в том, что происходит. В том, что самый важный смысл создания Олимпийских игр Пьером де Кубертеном - что это об объединении мира, отсутствии политики, - сейчас это полностью перевернули, пытаются как-то говорить о себе, набивать рейтинги. Это позор, который останется на всю жизнь в мировой истории спорта», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о решении МОК.

Напомним, Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Решение по участию россиян и белорусов в церемонии закрытия Игр примут позднее. Кроме того, атлетов из РФ и Белоруссии в случае побед будут награждать под музыку без слов, а их медали не будут учитываться в общем зачете.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд также сообщил, что на ОИ-2024 отобрались 12 российских и семь белорусских спортсменов. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян и 22 белоруса.