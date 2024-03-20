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Кологривый после пьяного дебоша в баре заявил, что у него хороший настрой

Актер прибыл на допрос в отдел полиции.
Сергей Лебедев 2024-03-20 12:24:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский актер Никита Кологривый прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске после того, как он устроил пьяный дебош в лаунж-баре. Ранее сообщалось, что он укусил за ногу официантку, которая не ответила ему взаимностью, и подрался с гостями заведения.

На вопрос о том, готов ли он извиниться за случившееся, Никита Кологривый не ответил. Артист зашел в здание полиции с улыбкой и выразил мнение, что все будет хорошо. Кроме того, актер заявил, что у него хорошее настроение.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. Сообщалось, что Никита Кологривый перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, сотрудникам и посетителям бара.

Теперь на артиста могут завести дело о хулиганстве. По данным Baza, его задержали сегодня утром в лобби 5-звездочного отеля.

#полиция #Новосибирск #Задержание #наш эксклюзив #Бар #пьяный дебош #никита кологривый
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