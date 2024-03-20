В США сообщили об испытании гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW

Американские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW. Согласно заявлению командования ВВС, испытания прошли 17 марта со стратегического бомбардировщика В-52Н, взлетевшего с авиабазы Андерсен в Гуаме.

«Можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», - цитирует РИА Новости сообщение ВВС США.

На минувшей неделе в США успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A. Проект планера был впервые представлен в 2021 году. Предполагается, что в будущем он сможет разгоняться до шести Махов.