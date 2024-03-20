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В США сообщили об испытании гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW

Гиперзвуковая крылатая ракета была запущена с борта стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США 17 марта.
Ян Брацкий 2024-03-20 01:13:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW. Согласно заявлению командования ВВС, испытания прошли 17 марта со стратегического бомбардировщика В-52Н, взлетевшего с авиабазы Андерсен в Гуаме.

«Можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», - цитирует РИА Новости сообщение ВВС США.

На минувшей неделе в США успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A. Проект планера был впервые представлен в 2021 году. Предполагается, что в будущем он сможет разгоняться до шести Махов.

#испытания #ракета #сша #ВВС #в-52н #гиперзвук
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