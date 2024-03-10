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В США испытали гиперзвуковой планер для ВМС

В будущем летательный аппарат должен разгоняться до шести Махов.
Сергей Лебедев 2024-03-10 04:46:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В Соединенных Штатах успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1). Об этом сообщили в компании Stratolaunch LLC, которая и занимается разработкой планера.

«Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», - говорится в заявлении компании.

Проект планера названием Talon-A был впервые представлен в 2021 году. Предполагается, что в будущем летательный аппарат должен разгоняться до шести Махов.

В ноябре прошлого года Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы ВМС США по развитию гиперзвуковых полетов.

#испытания #сша #ВМС #гиперзвук #stratolaunch #Talon-A
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