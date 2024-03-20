Боец с позывным Патриот рассказал, как его расчет поразил Abrams «морковками»

Инженер-оператор БПЛА с позывным Патриот, который отвечает за боевой обвес беспилотников, рассказал, как его расчет поразил американский танк Abrams «морковками» - так бойцы называют обычный снаряд от проверенного временем РПГ-7.

«Взлетную полосу сделали на улице, чтобы пилоту было удобно вылететь. И сразу подобрать траекторию, куда он полетит. Мы изначально подготавливаем "птицы" и заранее проверяем их на боеспособность. Мы как первую запустили, немного нам надо было времени, чтобы отправить вторую "птицу"», - сказал он.

Расчет сработал филигранно. Abrams вывели из строя, но его боекомплект не детонировал, что позволило разведчикам снять на камеру внутренности американского танка для наших специалистов. В объектив попали механизмы системы управления огнем, приборы наблюдения, боевая укладка.

Это второй из четырех уничтоженных американских танков, которые в Вашингтоне считают лучшими в мире. Теперь у украинских националистов осталось 27 таких боевых машин.