Разведчики показали, как выглядит подбитый американский Abrams изнутри

Российские спецназовцы сумели проникнуть внутрь подбитого в зоне спецоперации американского танка Abrams и снять его внутренности для наших специалистов. Анатомию заокеанской бронемашины зафиксировала камера на шлеме одного из бойцов. В объектив попали механизмы системы управления огнем, приборы наблюдения, боевая укладка. Дерзкую вылазку совершили спецназовцы группировки «Центр». Действовать решили быстро, не дожидаясь темноты.

«За счет нашей наглости, так сказать. От дома к дому проскочили и крайний рывок, метров на 30 - 50. Мы просто залетели в него, посмотреть, что внутри, образцы техники скрутить, забрать. Была поставлена задача и мы ее выполнили», - рассказал старший разведчик с позывным «Изай.

Националисты, как только заметили наших бойцов, начали стрелять, работал и вражеский миномет. Группа прикрытия открыла по боевикам шквальный огонь. Этот Abrams второй из четырех уничтоженных в зоне СВО американских танков. Его поразили в селе Бердычи недалеко от Авдеевки. Танк на свой счет записал оператор FPV-дрона с позывным «Сокол».