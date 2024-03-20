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Разведчики показали, как выглядит подбитый американский Abrams изнутри

Действовать пришлось под прицельным огнем противника, несмотря на это разведчики выполнили задачу и добыли ценные сведения об устройстве американского танка.
Ян Брацкий Андрей Лазарев 2024-03-20 05:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российские спецназовцы сумели проникнуть внутрь подбитого в зоне спецоперации американского танка Abrams и снять его внутренности для наших специалистов. Анатомию заокеанской бронемашины зафиксировала камера на шлеме одного из бойцов. В объектив попали механизмы системы управления огнем, приборы наблюдения, боевая укладка. Дерзкую вылазку совершили спецназовцы группировки «Центр». Действовать решили быстро, не дожидаясь темноты.

«За счет нашей наглости, так сказать. От дома к дому проскочили и крайний рывок, метров на 30 - 50. Мы просто залетели в него, посмотреть, что внутри, образцы техники скрутить, забрать. Была поставлена задача и мы ее выполнили», - рассказал старший разведчик с позывным «Изай.

Националисты, как только заметили наших бойцов, начали стрелять, работал и вражеский миномет. Группа прикрытия открыла по боевикам шквальный огонь. Этот Abrams второй из четырех уничтоженных в зоне СВО американских танков. Его поразили в селе Бердычи недалеко от Авдеевки. Танк на свой счет записал оператор FPV-дрона с позывным «Сокол».

#танк #Спецназ #сша #Abrams #Авдеевка #FPV-дрон
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