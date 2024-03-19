На Камчатке пурга мешает забрать тела погибших после схода лавины туристов

На Камчатке с Семеновского кордона спасатели эвакуировали туристов, которые выжили после схода лавины. Их вертолетом Ми-8 доставили в город Елизово. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.

При этом тела двух погибших туристов невозможно забрать. Работа спасателей осложнена плохими погодными условиями.

«В операции были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники», - заявили в МЧС России.

Напомним, накануне в районе Красноармейского перевала на Камчатке на зарегистрированную туристическую группу из 11 человек сошла лавина. В результате происшествия погибли два человека.