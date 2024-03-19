МЧС РФ: 25 спасателей прибыли на рудник, где под завалами остаются 13 человек

Спасатели МЧС России прибыли на рудник «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где после обрушения горных пород под завалами находятся 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона», - говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что к поисково-спасательным работам привлекли 25 человек, а также будут задействованы 4 единицы техники и вертолет МЧС Ми-8, он следует из Хабаровского края с 13 спасателями на борту. Дополнительно в работах задействуют специалистов ведомства из Хабаровского края.

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе также ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с происшествием. Ранее он взял под личный контроль ситуацию на руднике.

Напомним, о ЧП стало известно накануне вечером, сразу же началась механизированная расчистка транспортного уклона. Прокуратурой Зейского округа была начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности.