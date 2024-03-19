МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МЧС РФ: 25 спасателей прибыли на рудник, где под завалами остаются 13 человек

В поисково-спасательных работах на руднике в Амурской области задействуют 25 человек, 4 единицы техники и вертолет МЧС России Ми-8.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 05:54:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Спасатели МЧС России прибыли на рудник «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где после обрушения горных пород под завалами находятся 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона», - говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что к поисково-спасательным работам привлекли 25 человек, а также будут задействованы 4 единицы техники и вертолет МЧС Ми-8, он следует из Хабаровского края с 13 спасателями на борту. Дополнительно в работах задействуют специалистов ведомства из Хабаровского края.

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе также ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с происшествием. Ранее он взял под личный контроль ситуацию на руднике.

Напомним, о ЧП стало известно накануне вечером, сразу же началась механизированная расчистка транспортного уклона. Прокуратурой Зейского округа была начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной  безопасности.

#Амурская область #Василий Орлов #МЧС России #режим ЧС #обвал шахты #рудник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 