Россия представит партнерам по БРИКС+ свои уникальные меганаучные установки

Россия планирует представить своим партнерам по БРИКС+ передовые меганаучные установки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Подобных установок нет ни у кого в мире и они представляют уникальные возможности для отечественных и зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству.

«В этом году Россия председательствует в БРИКС... Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок», - цитирует РИА Новости заявление Фалькова.

Среди них коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирской области. Целый ряд установок находятся в разработке специалистов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Ленинградской области, добавил Фальков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о принятии новой стратегии научно-технического развития России. Среди поставленных целей - обеспечение независимости и конкурентоспособности России за счет использования интеллектуального потенциала нации. Планируется выстроить цепочку связей от научных разработок до поддержки молодых ученых.