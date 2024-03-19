МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия представит партнерам по БРИКС+ свои уникальные меганаучные установки

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков анонсировал запуск целого ряда научных установок в 2024-2025 годах.
Ян Брацкий 2024-03-19 04:50:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Россия планирует представить своим партнерам по БРИКС+ передовые меганаучные установки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Подобных установок нет ни у кого в мире и они представляют уникальные возможности для отечественных и зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству.

«В этом году Россия председательствует в БРИКС... Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок», - цитирует РИА Новости заявление Фалькова.

Среди них коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирской области. Целый ряд установок находятся в разработке специалистов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Ленинградской области, добавил Фальков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о принятии новой стратегии научно-технического развития России. Среди поставленных целей - обеспечение независимости и конкурентоспособности России за счет использования интеллектуального потенциала нации. Планируется выстроить цепочку связей от научных разработок до поддержки молодых ученых.

#Наука #брикс #коллайдер #Фальков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 