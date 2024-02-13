В результате авиаудара ЦАХАЛ ранены три сотрудника аэропорта Найраб в Сирии

По меньшей мере, трое гражданских сотрудников международного аэропорта Найраб в Сирии пострадали в результате авиаудара ВВС Израиля. О последствиях атаки сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Контр-адмирал Вадим Кулить, заместитель руководителя ЦПВС, пояснил, что в атаке участвовали два тактических истребителя F-16. Удар нанесен с территории Ливана крылатыми ракетами без захода в воздушное пространство Сирии.

«Ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта», - добавил Вадим Кулить.

Кроме того, в результате сброса самодельной взрывчатки с беспилотника по позициям сирийских правительственных сил в районе Руайха, Кара-Галия и Бейт-Лукман пострадали 12 сирийских военнослужащих, один сирийский военный погиб в провинции Латакия - он стал жертвой минометного обстрела со стороны террористов.