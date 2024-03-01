Запрет рекламы VPN и новые правила ОСАГО: как изменится жизнь россиян в марте

С 1 марта 2024 года в России вступают в силу ряд новых законов. Среди нововведений в законодательстве есть как обязательный учет сельхозживотных, так и ужесточение правил ипотеки.

Постановление правительства позволяет Роскомнадзору с 1 марта блокировать ресурсы, популяризирующие VPN и другие сервисы по обходу блокировок. Ведомство получит право ограничивать доступ к сайтам, которые содержат сведения о действиях и способах, позволяющих получить доступ к заблокированным ресурсам, популяризируют подобные способы или предлагают приобрести специальные программы для получения доступа к закрытым ресурсам. Действие документа рассчитано до 1 сентября 2029 года.

Также в России появляются с 1 марта Московский и Ленинградский военные округа. Согласно указу президента, Московский округ вобрал в себя Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Белгородскую, Ивановскую, Калужскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Москву и Подмосковье. Частью Ленинградского военного округа стали республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

Часть законов коснулись финансовой сферы: например, граждане смогут подать в электронной форме заявление о выплате возмещения по вкладам. Его можно будет оформить через портал «Госуслуги» или сайт Агентства по страхованию вкладов с 19 марта. Для желающих взять ипотечный кредит с 1 марта ужесточаются требования. В первую очередь клиентов банков будет ждать увеличение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье. Так показатель риска повысится с четырех до восьми для заемщиков с первым взносом в размере от 15 до 20% при показателе долговой нагрузки (соотношение ежемесячного дохода клиента к его платежам по кредитам) свыше 80%.

В России вводится полугодовой запрет на экспорт бензина: ограничения будут действовать с 1 марта по 31 августа 2024 года. При этом ограничения не коснутся согласованных поставок в стране ЕАЭС: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Также запрет на экспорт не будет распространяться на Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

В алкотабачной продукции ужесточается законодательство: производителей вина обяжут указывать на продукте информацию о виде, производителе и сорте винограда, а для производства, экспорта и импорта, поставок и хранения табачных изделий с 1 марта потребуется обязательная лицензия. За контролем изменений в законодательстве будет следить Росалкогольтабакконтроль.

Помимо этого вступают в силу и другие законы, такие как: обязательный учет сельскохозяйственных животных, маркировка безалкогольных напитков в банках, отчет о валютных активах экспортеров, обновление требований к местам торговли животными, введение краткосрочного полиса ОСАГО (на срок от одного дня до трех месяцев). Также власти Литвы ограничат высадку и посадку граждан России на станции Кяна, следующих поездом в Калининградскую область.

Ранее в Госдуме прошел первое чтение закон об отвязке цен в России от общемировых. В случае принятия закона, ФАС получит возможность не учитывать при определении монопольно высокой и низкой цены товара мировые показатели.