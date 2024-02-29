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Закон об отвязке цен в России от общемировых прошел первое чтение в Госдуме

В случае принятия законопроекта ФАС получит возможность не учитывать мировые показатели при определении монопольно высокой и низкой цены товара.
Никита Черненко 2024-02-29 11:09:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Государственная дума России одобрила вчера в первом чтении законопроект, по которому цены на товары на внутреннем рынке РФ будут постепенно отвязываться от общемировых индикаторов.

Отмечается, что в случае окончательного принятия закона Федеральная антимонопольная служба перестанет ориентироваться на динамику цен того или иного товара на мировых рынках. По заявлению депутата Госдумы Татьяны Ларионовой в комментарии «Российской газете», инициатива направлена против необоснованного повышения цен на повседневные товары в условиях санкционного режима. Тем не менее в пояснительной записке к законопроекту отмечается невозможность установить, возымеет ли принятие закона положительный эффект.

«Из сопроводительных материалов к законопроекту не представляется возможным установить, на основании каких данных сделан вывод о том, что указанные изменения могут способствовать обеспечению приоритета интересов исключительно российских потребителей, а не окажут обратный эффект», - говорится в пояснительной записке.

Ранее Государственная дума приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. Закон также запретил рекламу таких ресурсов, авторами закона выступили 395 депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

#в стране и мире #законопроект #Государственная дума #ФАС #регулирование цен
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