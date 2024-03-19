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Bild: партия Шольца выросла в рейтинге благодаря позиции по ракетам Taurus

При этом лидирующий оппозиционный блок партий ХДС\ХСС потерял в поддержке впервые за последние несколько месяцев.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 03:39:01
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» (АдГ) показывают рост в рейтинге политических сил, благодаря позиции по ракетам Taurus. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bild. 

«Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus - прим.ред.)», - показывают данные опросов института Insa.

Поддержка партии СДПГ в этом месяце достигла 16%, и АдГ - 19,5%, обе партии укрепили свое положение. В материале отдельно отмечается общая «мирная риторика» указанных политических сил касательно кризиса на Украине.

Одновременно с этим популярность оппозиционного блока ХДС/ХСС впервые за последние несколько месяцев опустилась ниже 30%.

Уточняется, что опрос проводился с 15 по 18 марта среди 2002 человек.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против отправки на Украину ракет дальнего действия, для которого необходимо присутствие немецких специалистов. Он назвал передачу подобного вида вооружений чертой, через которую он не хочет переступать.

#Германия #Рейтинг #сдпг #Олаф Шольц #популярность #Ракеты Taurus
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