Президент США Джо Байден перепутал Финляндию с Норвегией, когда перечислял недавно присоединившихся членов Североатлантического альянса.

«Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии», - заявил Байден на предвыборном мероприятии в штате Невада.

Норвегия стала участницей альянса в момент его образования в 1945 году. В 2023-начале 2024 года к блоку также присоединились две другие страны Северной Европы - Финляндия и Швеция.

Трансляцию выступления Байдена вели американские СМИ.

Швеция стала участницей НАТО в марте этого года после завершения процедуры ратификации последней страной-участницей альянса - Венгрией. По словам президента России Владимира Путина, ни Финляндия, ни Швеция не выиграли с точки зрения обеспечения безопасности или собственных национальных интересов после вступления в НАТО.