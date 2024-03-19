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Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО

Норвегия является участницей НАТО с момента образования блока в 1945 году, Финляндия же присоединилась к блоку в апреле 2023 года.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 23:59:01
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден перепутал Финляндию с Норвегией, когда перечислял недавно присоединившихся членов Североатлантического альянса.

«Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии», - заявил Байден на предвыборном мероприятии в штате Невада.

Норвегия стала участницей альянса в момент его образования в 1945 году. В 2023-начале 2024 года к блоку также присоединились две другие страны Северной Европы - Финляндия и Швеция.

Трансляцию выступления Байдена вели американские СМИ.  

Швеция стала участницей НАТО в марте этого года после завершения процедуры ратификации последней страной-участницей альянса  - Венгрией. По словам президента России Владимира Путина, ни Финляндия, ни Швеция не выиграли  с точки зрения обеспечения безопасности или собственных национальных интересов после вступления в НАТО.

#НАТО #сша #Джо Байден #Швеция #норвегия #Финляндия #члены нато
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