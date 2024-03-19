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Над Белгородской областью уничтожили украинскую ракету ЗРК Patriot

Попытка террористической атаки ВСУ по российским регионам была пресечена около 22:30 по московскому времени.
2024-03-19 23:27:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня вечером силы ПВО уничтожили украинскую зенитную ракету С-200 в небе над Курской областью, ракету переоборудовали для поражения наземных целей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Еще одна ракета зенитного ракетного комплекса “Patriot” уничтожена над территорией Белгородской области», - добавили в ведомстве.

Уточняется, что попытка террористической атаки ВСУ удалось пресечь примерно в 22:30 по московскому времени.

В 22:00 жителей указанных регионов также предупреждали о работе систем противовоздушной обороны, звучали сигналы ракетной опасности. Главы областей просили граждан оперативно принять необходимые меры и укрыться в безопасном месте.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Курская область #белгородская область #ВСУ #зрк patriot #средства пво
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