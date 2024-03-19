Карпин и игроки сборной России по футболу почтили память Уткина минутой молчания

Игроки сборной России по футболу и главный тренер Валерий Карпин почтили память телекомментатора Василия Уткина минутой молчания после окончания ток-шоу «Сильные вместе: разговор со сборной».

Мероприятие прошло в Новогорске, вместе с Карпиным участие в нем приняли Константин Тюкавин, Федор Чалов, Антон Зиньковский, Андрей Мостовой и Матвей Сафонов.

О смерти Василия Уткина стало известно сегодня вечером, спортивного журналиста не стало на 53-м году жизни. За время своей работы на телевидении он неоднократно комментировал футбольные матчи сборной, работал на Олимпийских играх в Атланте, Нагано, Афинах, Турине, Пекине и Лондоне. На счету Уткина четыре финала Лиги чемпионов, ряд матчей чемпионатов мира и Европы. Два года подряд (2004/05) Уткин становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».